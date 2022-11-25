Генерали росії прибули до білорусі для інспекції підготовки військ

До білорусі прибули російські генерали контролювати підготовку російських військових на полігонах. Про це повідомляє моніторинговий білоруський проєкт.
Зазначається, що російські генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця та казарми військовослужбовців так званого "регіонального угруповання військ" (РУВ) росії та білорусі. Також планується відвідування занять танкових та мотострілкових підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів, а також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю.
Також Рудський ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами зс білорусі щодо прикриття державного кордону на південному напрямку.
Передбачається, що за результатами інспекції буде зроблено доповідь вищому керівництву в міноборони росії і на підставі цього прийматимуться подальші рішення щодо російського контингенту РУВ у білорусі.
Як заявляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн, міноборони білорусі у своєму ТГ-каналі не опублікувало пресрелізу про візит російських генералів.
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