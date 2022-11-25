Генерали росії прибули до білорусі для інспекції підготовки військ

18:39 25 листопада Київ, Україна

До білорусі прибули російські генерали контролювати підготовку російських військових на полігонах. Про це повідомляє моніторинговий білоруський проєкт.

"За інформацією з пропагандистських тг-каналів, група російських генералів на чолі з начальником головного оперативного управління гш зс росії Сергієм Рудським прибули до рб з робочим візитом. Імовірно, генерали прибули на аеродром у Мачулищах вчора о 15:45 (За мінським часом) на пасажирському Ту-134AK ВКС росії (RA-65976). Військові проінспектують хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ (РУВ) на полігонах рб", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що російські генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця та казарми військовослужбовців так званого "регіонального угруповання військ" (РУВ) росії та білорусі. Також планується відвідування занять танкових та мотострілкових підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів, а також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю.



Також Рудський ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами зс білорусі щодо прикриття державного кордону на південному напрямку.



Передбачається, що за результатами інспекції буде зроблено доповідь вищому керівництву в міноборони росії і на підставі цього прийматимуться подальші рішення щодо російського контингенту РУВ у білорусі.



Як заявляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн, міноборони білорусі у своєму ТГ-каналі не опублікувало пресрелізу про візит російських генералів.