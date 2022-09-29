Генеральний штаб ЗСУ попереджає про можливу ескалацію на фронті
19:39 29 вересня Київ, Україна
Після "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України та мобілізації в росії можлива ескалація на фронті та нові удари по критичній інфраструктурі.
Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 29 вересня.
"Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися завданням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - сказав Громов.
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