Генеральний штаб ЗСУ опублікував втрати військ рф з початку війни

Армія російських загарбників зазнає в Україні величезних втрат як живої сили, так і техніки. Генеральний штаб ЗСУ опублікував останні дані з 24 лютого до 7 квітня: загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 18 900 осіб.
Знищено:
150 літаків
135 вертольотів
698 танків
1891 бойова броньована машина
332 артилерійські системи
55 засобів ППО
108 реактивних систем залпового вогню
76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
111 БПЛА оперативно-тактичного рівня
7 кораблів / легких швидкісних катерів
1358 одиниць автомобільної техніки
25 одиниць спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Знищено:
150 літаків
135 вертольотів
698 танків
1891 бойова броньована машина
332 артилерійські системи
55 засобів ППО
108 реактивних систем залпового вогню
76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
111 БПЛА оперативно-тактичного рівня
7 кораблів / легких швидкісних катерів
1358 одиниць автомобільної техніки
25 одиниць спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
За даними агентства ВВС, проведений аналіз втрат армії рф показав, що серед загиблих військових 20% - офіцери.
Раніше повідомлялося, що розвідка США займається ідентифікацією російських підрозділів, які чинили злочини у Бучі.
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