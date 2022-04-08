Генеральний штаб ЗСУ опублікував втрати військ рф з початку війни

11:01 07 квітня Київ, Україна

Армія російських загарбників зазнає в Україні величезних втрат як живої сили, так і техніки. Генеральний штаб ЗСУ опублікував останні дані з 24 лютого до 7 квітня: загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 18 900 осіб.



Знищено:



150 літаків

135 вертольотів

698 танків

1891 бойова броньована машина

332 артилерійські системи

55 засобів ППО

108 реактивних систем залпового вогню

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

111 БПЛА оперативно-тактичного рівня

7 кораблів / легких швидкісних катерів

1358 одиниць автомобільної техніки

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК



Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.



За даними агентства ВВС, проведений аналіз втрат армії рф показав, що серед загиблих військових 20% - офіцери.



Раніше повідомлялося, що розвідка США займається ідентифікацією російських підрозділів, які чинили злочини у Бучі.