Генерал ЗСУ спрогнозував кінець активної фази війни в Україні

14:48 10 серпня Київ, Україна

До кінця цього року може закінчитись активна фаза війни в Україні. При цьому українські захисники звільнять Херсонщину.

Про це розповів генерал Дмитро Марченко.

"Я б не хотів братися за прогнози . Але якщо у нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам потрібна, то, думаю, навесні наступного року ми святкуватимемо перемогу", - сказав він.

За словами Марченка, точку неповернення Україна вже пройшла після Ірпеня та Бучі, тому говорити про будь-які переговори шляхом здачі якоїсь своєї території категорично не можна.

"Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогові бодай шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України та не залишати їм жодного клаптика нашої землі", - додав генерал.

Також генерал Марченко зазначив, що визволення Херсона стане закінченням активної фази ведення війни. І це станеться ще до кінця року.

"Херсон - 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни", - сказав він.

Варто зазначити, що Марченко не назвав точних термінів деокупації Херсона, але впевнений, що це буде швидким процесом.