Генерал Міллі: путін зазнав поразки на всіх напрямках фронту України

16:22 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомило Міністерство оборони Атаки росії на українську інфраструктуру не лише не зламали українців, а й посилили опір вторгненню ворога.Про це повідомило Міністерство оборони США , брифінг голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі та начальника штабу оборони Великобританії адмірала Тоні Радакіна.

"Війна росії проти України триває вже 10 місяців, і путін зазнав поразки на всіх напрямках... Але росія все ще окупує частину української території, і попереду ще значна кількість бойових дій. Але цієї хвилини ситуація на місцях стабілізується, і з настанням зими все трохи сповільниться через сильні морози. Тоді з'явиться певна потенційна можливість для наступальних дій з обох сторін у глибині зими через погоду та рельєф місцевості. Тому ми побачимо, що станеться із цим", - зазначив Міллі.



Міллі нагадав, що українські захисники відбили ворожу атаку на Київщині, а потім відкинули росіян із Харкова та Херсона.



Наразі, за його словами, росія атакує цивільне населення України, запускаючи ракети по енергетичній інфраструктурі.

"Це напад на цивільне населення України. Українські військові не залежать від цієї енергетичної інфраструктури для проведення військових операцій... Вони намагаються зламати хребет, зламати волю українського народу. Ви побачите, що це не зламає хребет, а підвищить рівень стійкості та опору з боку українського народу", - додав він.

Міллі також назвав ракетні обстріли росії "абсолютно неприйнятними".



Радакін зазначив, що російські ракетні обстріли є абсолютно неефективними: "Це екзистенційний конфлікт для України... жорстокість цього підживлює ще більшу рішучість українського народу. Ви бачите це щодня.



За словами адмірала, незаконні атаки також зміцнюють рішучість країн, які підтримують Україну.



Ні Міллі, ні Радакін не визначили часових рамок війни в Україні, але обидва заявили, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.



За словами Радакіна, "росія зробила катастрофічну помилку", адже атака на Україну не лише активізувала український спротив. Вона викликала "феноменальну реакцію" з боку країн у всьому світі.