Генерал Міллі: путін зазнав поразки на всіх напрямках фронту України

Атаки росії на українську інфраструктуру не лише не зламали українців, а й посилили опір вторгненню ворога.
Про це повідомило Міністерство оборони США, брифінг голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі та начальника штабу оборони Великобританії адмірала Тоні Радакіна.
Про це повідомило Міністерство оборони США, брифінг голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі та начальника штабу оборони Великобританії адмірала Тоні Радакіна.
Міллі нагадав, що українські захисники відбили ворожу атаку на Київщині, а потім відкинули росіян із Харкова та Херсона.
Наразі, за його словами, росія атакує цивільне населення України, запускаючи ракети по енергетичній інфраструктурі.
Міллі також назвав ракетні обстріли росії "абсолютно неприйнятними".
Радакін зазначив, що російські ракетні обстріли є абсолютно неефективними: "Це екзистенційний конфлікт для України... жорстокість цього підживлює ще більшу рішучість українського народу. Ви бачите це щодня.
За словами адмірала, незаконні атаки також зміцнюють рішучість країн, які підтримують Україну.
Ні Міллі, ні Радакін не визначили часових рамок війни в Україні, але обидва заявили, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
За словами Радакіна, "росія зробила катастрофічну помилку", адже атака на Україну не лише активізувала український спротив. Вона викликала "феноменальну реакцію" з боку країн у всьому світі.
Радакін зазначив, що російські ракетні обстріли є абсолютно неефективними: "Це екзистенційний конфлікт для України... жорстокість цього підживлює ще більшу рішучість українського народу. Ви бачите це щодня.
За словами адмірала, незаконні атаки також зміцнюють рішучість країн, які підтримують Україну.
Ні Міллі, ні Радакін не визначили часових рамок війни в Україні, але обидва заявили, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
За словами Радакіна, "росія зробила катастрофічну помилку", адже атака на Україну не лише активізувала український спротив. Вона викликала "феноменальну реакцію" з боку країн у всьому світі.
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