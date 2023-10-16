Генерал-майор Віктор Хоренко оцінив оперативну обстановку на фронті на півдні України

Командувач Силами спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ), генерал-майор Віктор Хоренко здійснив візит до підрозділів, що входять до складу Об'єднаних сил (ОСУВ) "Таврія", де детально ознайомився з оперативною ситуацією на південному напрямку.
Інформація про це була надана пресслужбою Сил спеціальних операцій (ССО).
У ході візиту генерал-майор Віктор Хоренко отримав інформацію про результати вже проведених спеціальних операцій, а також про ті, що перебувають на стадії активної підготовки.
Зазначається, що в рамках візиту генерал-майор Хоренко провів бесіду з бійцями, які виконують свої завдання як на передовій лінії оборони, так і за її межами.
У своєму зверненні до військовослужбовців Хоренко наголосив на важливості бойової діяльності та єдності у боротьбі за звільнення української території. Він висловив подяку всім за їхню рішучість та перемоги, зазначивши, що Сили спеціальних операцій цінують принцип якості, перевищуючи кількість.
Інформація про це була надана пресслужбою Сил спеціальних операцій (ССО).
У ході візиту генерал-майор Віктор Хоренко отримав інформацію про результати вже проведених спеціальних операцій, а також про ті, що перебувають на стадії активної підготовки.
Зазначається, що в рамках візиту генерал-майор Хоренко провів бесіду з бійцями, які виконують свої завдання як на передовій лінії оборони, так і за її межами.
У своєму зверненні до військовослужбовців Хоренко наголосив на важливості бойової діяльності та єдності у боротьбі за звільнення української території. Він висловив подяку всім за їхню рішучість та перемоги, зазначивши, що Сили спеціальних операцій цінують принцип якості, перевищуючи кількість.
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