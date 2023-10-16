Генерал-майор Віктор Хоренко оцінив оперативну обстановку на фронті на півдні України

16:41 16 жовтня Київ, Україна

Командувач Силами спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ), генерал-майор Віктор Хоренко здійснив візит до підрозділів, що входять до складу Об'єднаних сил (ОСУВ) "Таврія", де детально ознайомився з оперативною ситуацією на південному напрямку.

Інформація про це була надана пресслужбою Сил спеціальних операцій (ССО).

У ході візиту генерал-майор Віктор Хоренко отримав інформацію про результати вже проведених спеціальних операцій, а також про ті, що перебувають на стадії активної підготовки.

Зазначається, що в рамках візиту генерал-майор Хоренко провів бесіду з бійцями, які виконують свої завдання як на передовій лінії оборони, так і за її межами.

У своєму зверненні до військовослужбовців Хоренко наголосив на важливості бойової діяльності та єдності у боротьбі за звільнення української території. Він висловив подяку всім за їхню рішучість та перемоги, зазначивши, що Сили спеціальних операцій цінують принцип якості, перевищуючи кількість.
 