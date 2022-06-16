Генерал-майор Росії покінчив життя самогубством

Генерал-майор Служби зовнішньої розвідки Росії Лев Соцков виявлений мертвим у своїй квартирі в Москві, за попередніми даними, він наклав на себе руки.
Про це повідомляють росЗМІ.
За даними російського ЗМІ, тіло 90-річного Соцкова знайшла у ванній його дружина.
Поруч із генералом лежали нагородний пістолет ТТ та передсмертна записка.
За попередніми даними, йдеться про самогубство. Що штовхнуло відставного розвідника на цей крок, поки що невідомо.
Соцков народився в 1932 році в Ленінграді, закінчив факультет міжнародних відносин МДІМВ, більше 40 років пропрацював у розвідці, у тому числі за кордоном та в центральному апараті відомства.
Про це повідомляють росЗМІ.
За даними російського ЗМІ, тіло 90-річного Соцкова знайшла у ванній його дружина.
Поруч із генералом лежали нагородний пістолет ТТ та передсмертна записка.
За попередніми даними, йдеться про самогубство. Що штовхнуло відставного розвідника на цей крок, поки що невідомо.
Соцков народився в 1932 році в Ленінграді, закінчив факультет міжнародних відносин МДІМВ, більше 40 років пропрацював у розвідці, у тому числі за кордоном та в центральному апараті відомства.
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