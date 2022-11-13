Генерал Ходжес спрогнозував деокупацію Мелітополя та Маріуполя

08:26 13 листопада Київ, Україна

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес у Twitter.

Це, за його словами, послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.

"HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - зазначив Ходжес.

Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

Раніше Генштаб повідомив, що ворог облаштовує оборону на лівому березі. Водночас окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.