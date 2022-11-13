Генерал Ходжес спрогнозував деокупацію Мелітополя та Маріуполя

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес у Twitter.
Це, за його словами, послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.
Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.
Раніше Генштаб повідомив, що ворог облаштовує оборону на лівому березі. Водночас окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі