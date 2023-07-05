Генерал Громов розповів про просування ЗСУ на півдні

13:14 05 липня Київ, Україна

Українські військові під час контрнаступу змогли просунутися в глибину російських оборонних позицій на півдні України на відстань до 7,5 кілометра, при цьому загальна довжина фронту в Україні становить понад 1200 кілометрів.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Загалом, у ході проведення Силами оборони наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала і характеризується спробами противника вийти на адміністративний кордон Донецької області та утримати території у Донецькому та Таврійському операційних районах. У рамках проведення наступальної операції в Донецькому та Таврійському операційних районах найбільш активні напрямки Мелітопольський та Бердянський, де наші підрозділи просунулися в глибину оборони противника до 7,5 км", - розповів він.

За словами генерала, від початку контрнаступу українські військові звільнили 9 населених пунктів, повернувши під контроль майже 160 квадратних кілометрів української території.

"Щодо протяжності так званої "гарячої" лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут йдеться про безпосередню лінію зіткнення з противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де продовжуються активні бойові дії", - пояснив Громов.

Крім того, напружена ситуація залишається на державному кордоні на півночі України та вздовж узбережжя Чорного моря.

"Ми не можемо забувати про північні кордони з білоруссю та російською федерацією, звідки ворог веде постійні ракетно-артилерійські обстріли, відзначається діяльність диверсійно-розвідувальних сил противника, зберігається загроза військового вторгнення; а також про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де незважаючи на зниження військово-морського потенціалу супротивника, ми не можемо повністю виключати його десантні можливості", - розповів генерал.

Крім того, є потенційна загроза з боку Придністров'я, нагадав він.