Гендиректора ЗАЕС Мурашова викрали росіяни - Енергоатом

07:59 01 жовтня Київ, Україна

Російський патруль затримав генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Про це заявив президент Енергоатому Петро Котін на своєму Telegram-каналі у суботу, 1 жовтня.

У повідомленні йдеться, що окупанти зупинили автомобіль гендиректора, а його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. На даний час інформація про місцезнаходження Ігоря Мурашова відсутня.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою - він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", - зазначив Котін.

Президент Енергоатому закликав негайно звільнити Мурашова та повернути його до виконання служби на АЕС.

"Особливо звертаюся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАТ АЕС Тому Мітчеллу із закликом задіяти всі можливі заходи щодо термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - додав Котін.

Нагадаємо, у МАГАТЕ повідомили, що вибух наземної міни, який стався 30 вересня, пошкодив низьковольтний електричний кабель біля Запорізької АЕС.

У МАГАТЕ також передбачили, що вибухи біля ЗАЕС могли спровокувати тварини.