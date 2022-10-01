Гендиректора ЗАЕС Мурашова викрали росіяни - Енергоатом

Російський патруль затримав генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Про це заявив президент Енергоатому Петро Котін на своєму Telegram-каналі у суботу, 1 жовтня.
У повідомленні йдеться, що окупанти зупинили автомобіль гендиректора, а його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. На даний час інформація про місцезнаходження Ігоря Мурашова відсутня.
Президент Енергоатому закликав негайно звільнити Мурашова та повернути його до виконання служби на АЕС.
Нагадаємо, у МАГАТЕ повідомили, що вибух наземної міни, який стався 30 вересня, пошкодив низьковольтний електричний кабель біля Запорізької АЕС.
У МАГАТЕ також передбачили, що вибухи біля ЗАЕС могли спровокувати тварини.
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