Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС

"Під час нашого дзвінку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерної безпеки, викликаних військовими діями росії", - зазначив міністр.