Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС

12:34 18 серпня Київ, Україна

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі готовність очолити місію на Запорізьку АЕС.

 
Про це Кулеба повідомив у Twitter.
 
"Під час нашого дзвінку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерної безпеки, викликаних військовими діями росії", - зазначив міністр.