Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС
12:34 18 серпня Київ, Україна
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі готовність очолити місію на Запорізьку АЕС.
Про це Кулеба
повідомив у Twitter.
"Під час нашого дзвінку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерної безпеки, викликаних військовими діями росії", - зазначив міністр.
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