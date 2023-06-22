Гендиректор МАГАТЕ: ситуація на Запорізькій АЕС "вкрай нестабільна"

09:57 22 червня Київ, Україна

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі висловив серйозні побоювання щодо нестабільної ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупантів.



Згідно з доповіддю МАГАТЕ, вибух Каховської гідроелектростанції додав більшу загрозу для безпечного функціонування станції.

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону і призвела до серйозних труднощів для роботи цієї важливої атомної електростанції. Зараз, більш ніж будь-коли, всі сторони повинні дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерним аваріям. Ми посилимо наші зусилля для забезпечення ядерної та фізичної безпеки та надамо допомогу постраждалому регіону в інших аспектах", - заявив Гроссі.

Раніше МАГАТЕ повідомило про можливе мінування біля ставка-охолоджувача Запорізької атомної електростанції. Під час відвідування Гроссі на місці не було виявлено мін, проте МАГАТЕ отримало інформацію про можливе розміщення мін усередині станції та навколо її периметра.



Зазначається, що протягом останніх двох тижнів Запорізька АЕС отримувала необхідну охолоджувальну воду із запасів у скидному каналі Запорізької теплоелектростанції. Планується також відновити перекачування води, яке все ще є доступним, незважаючи на руйнування дамби Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.



За інформацією МАГАТЕ, наразі Запорізька АЕС стикається з низкою потенційних небезпек, включаючи залежність від єдиної працюючої лінії електропередачі напругою 750 кВ, що постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших систем ядерної безпеки.