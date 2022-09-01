Гендиректор МАГАТЕ має намір відвідати Запорізьку АЕС

11:48 11 серпня Київ, Україна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір відвідати Запорізьку АЕС, територія якої зазнає обстрілів.

Про це повідомляється на офіційному сайті агентства.

"Зараз як ніколи присутність МАГАТЕ на АЕС має першорядне значення, щоб допомогти знизити небезпеку можливої ядерної катастрофи", - запевнив Гроссі.

Про плани очолити місію експертів, котра відвідає електростанцію, гендиректор МАГАТЕ повідомить на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Я вітаю цю можливість проінформувати Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй про надзвичайно серйозну ситуацію, з якою зіткнулася одна з найбільших у світі атомних електростанцій, яка зараз розташована в зоні активних бойових дій», — сказав він.