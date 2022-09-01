Гендиректор МАГАТЕ має намір відвідати Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір відвідати Запорізьку АЕС, територія якої зазнає обстрілів.
Про це повідомляється на офіційному сайті агентства.
Про плани очолити місію експертів, котра відвідає електростанцію, гендиректор МАГАТЕ повідомить на засіданні Ради Безпеки ООН.
Напередодні міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Вони наголошують, що захоплення російськими військами атомних об'єктів залишається серйозною загрозою для України та сусідніх держав: у такій ситуації значно підвищується ризик ядерної аварії.
Запорізька АЕС зазнала обстрілів 6 серпня. Були пошкоджені високовольтна лінія електропередач, азотно-киснева станція та допоміжний корпус, а також відбулася автоматична зупинка одного з трьох енергоблоків, що працювали. В українському «Енергоатомі» заявили, що об'єкт працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що москва перейшла до «відкритого ядерного шантажу». У свою чергу в російському міноборони відрапортували, що до атак на об'єкт "причетні" ЗСУ. Росія запросила провести 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з обстрілами.
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