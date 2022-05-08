Гендерна політика: президент перейменував "День захисника" у "День захисників і захисниць України"

19:44 03 серпня Київ, Україна

Дотримання гендерного балансу дійшло і до законів президента - сьогодні Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого назва свята "День захисника України" буде замінена на "День захисників і захисниць України".



Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" № 1643-IX, "сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців в захисті нашої країни і належного вшанування воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.



Відповідно до закону, назва свята "День захисника України", який щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".