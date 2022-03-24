Генасамблея ООН вимагає від Росії забезпечити доступ до гуманітарної допомоги

19:02 24 березня Київ, Україна

Сьогодні Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від Росії забезпечити доступ до гуманітарної допомоги та захисту громадян через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України



140 країн-членів проголосували за резолюцію, 38 утрималися, 5 – проголосували проти.



Прийнятий документ містить вимогу до Росії негайно припинити обстріл цивільних та цивільної інфраструктури, припинити облогу міст та забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарного персоналу та доставки гуманітарної допомоги.



Резолюція вимагає забезпечити захист цивільних осіб, що залишають зону бойових дій, у тому числі іноземних громадян, у тому числі студентів, та забезпечити їхнє безпечне та безперешкодне переміщення.





