Генасамблея ООН призупинила участь росії у Раді з прав людини

19:37 07 квітня Київ, Україна

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо припинення участі росії у Раді з прав людини через розв'язану нею війну в Україні.



Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.



"Військовим злочинцям не місце в органах ООН, мета яких – захист прав людини", - написав Кулеба. Він подякував усім, хто підтримав відповідну резолюцію Генасамблеї та виступив на правильній стороні в історії.



Резолюцію підтримали 93 країни, 24 виступили проти, 58 утрималися.



“Добитися зупинення повноважень росії у Раді ООН з прав людини було складніше, ніж проштовхнути попередні дві резолюції – проти російського вторгнення в Україну чи гуманітарну резолюцію (за які раніше проголосували безпрецедентно багато – 141 та 140 країн), бо частина країн – особливо Африка, Азія, Латинська Америка – досі виступають за “мультилатералізм” та “дипломатичний діалог з росією”. Рашистська дипломатія ж у своєму звичному стилі – шантажувала та розсилала загрозливі листи іншим країнам, особливо латиноамериканським”, – написала у своєму фейсбуці Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA.



Правозахисниця нагадала, що єдиний попередній випадок припинення членства держави в РПЛ ООН був щодо Лівії – у 2011 році після масового розгону протестів проти Муаммара Каддафі.



У той самий час, зазначила Печончик, зупинення повноважень рф у Раді ООН з прав людини не впливає на загальне членство росії в ООН, а також на її постійне місце (і, отже, право вето) у Раді Безпеки ООН.



"Це також не впливає на можливість росії співпрацювати з Радою з прав людини, брати участь у дебатах тощо. Вигнання рф з цього органу автоматично не зупинить війну, але ще один крок її міжнародної ізоляції, послаблення її впливу та знекровлення рашистської дипломатії", – підсумувала правозахисниця.