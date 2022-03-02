Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести війська

19:24 02 березень Київ, Україна

У середу ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалила історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.





Документ підтримала 141 держава проти п'ять (Росія, Білорусія, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

«Військові дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародне співтовариство не бачило в Європі десятиліттями», - йдеться у резолюції, та «необхідні термінові дії, щоб урятувати це покоління від війни».

Резолюція вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від подальшої незаконної загрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена.. Також вимагає від Російської Федерації негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги нужденним в Україні, щоб захистити громадянське населення. Також закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами.

Генасамблея закликає продовжити зусилля генерального секретаря ООН, держав-членів Організації, ОБСЄ та інших міжнародних та регіональних організацій з підтримки деескалації, а також зусилля з реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, спричинену агресією з боку Російської Федерації.

Автори резолюції - члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, виступило 95 держав.