Генасамблея ООН офіційно засудила спробу Росії анексувати території України

00:08 13 жовтня Київ, Україна

Генеральна асамблея ООН 12 жовтня підтримала резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. Резолюція називається "Територіальна цілісність України. Захист засад статуту ООН".



Резолюція розглядалася на 11-ій надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з 10 жовтня. Співавторами документа стали близько 15 країн.

"За" проголосували 143 країни, 5 – проти, утрималися 35.

Резолюція відхиляє будь-які зміни у статусі українських областей, закликає держави, міжнародні організації та спецустанови ООН не визнавати будь-які зміни статусу областей України та вимагає від Росії негайно та безумовно скасувати свої рішення щодо статусу областей України та негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів.



11 надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН 10 жовтня розпочала розгляд проекту резолюції про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.



Підтримка нової резолюції ООН про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України - це можливість для кожної держави бути на "правильному боці історії та зробити свій внесок у перемогу над Росією". Про це раніше заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Ця резолюція не тільки про підтримку територіальної цілісності нашої держави, а й про здатність міжнародного співтовариства відстояти основоположні принципи Статуту ООН… Підтримка нової резолюції – це про те, щоб бути на правильній стороні історії та можливістю для кожної держави зробити свій внесок у перемогу", - Наголосила Джапарова.

Практика фіктивних референдумів та спроби незаконної анексії не нова для Росії — вона вже застосовувалася в українському Криму у 2014 році.. Джапарова нагадала, що з того часу і до початку повномасштабного вторгнення з ініціативи України було прийнято 11 резолюцій Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності нашої держави, захисту прав людини в окупованому Криму та проблеми мілітаризації росією українського півострова.



Після 24 лютого Генеральна Асамблея ООН вже ухвалила дві резолюції: "Агресія проти України" та "Гуманітарні наслідки агресії проти України".