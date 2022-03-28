Де шукати допомогу вивезеним насильно до рф українцям

Українцям, яких примусово вивезли до росії з тимчасово окупованих територій та заблокованих міст України, слід повідомити свої дані. Про це заявляють в українському МЗС.
"У зв'язку з масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію росії рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися до України, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться у повідомленні.
Так, українцям рекомендують звертатися до посольств України в Естонії, Латвії, Білорусі, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Фінляндії, Китаї, Вірменії, Литві, Польщі, Туреччині.
"Вказаним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення повернення в Україну", - наголосили у МЗС.
Звертатися слід:
Посольство України в Естонській Республіці
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія
тел.: +374 1025 6541 +374 7710 0273
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці
тел.: 370 5233 0782 +370 6555 0194
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща
тел.: +48 698 608 837
електронна пошта: [email protected]
Консульство України у Гданську
тел.: +48 5834 606 90 +48 6076 543 33
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Нагадаємо, за даними на 24 березня з України до росії примусово вивезли близько 402 тисяч людей. Було вивезено мешканців Маріуполя, Волновахи, Станиці Луганської.
"У зв'язку з масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію росії рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися до України, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться у повідомленні.
Так, українцям рекомендують звертатися до посольств України в Естонії, Латвії, Білорусі, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Фінляндії, Китаї, Вірменії, Литві, Польщі, Туреччині.
"Вказаним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення повернення в Україну", - наголосили у МЗС.
Звертатися слід:
Посольство України в Естонській Республіці
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія
тел.: +374 1025 6541 +374 7710 0273
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці
тел.: 370 5233 0782 +370 6555 0194
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща
тел.: +48 698 608 837
електронна пошта: [email protected]
Консульство України у Гданську
тел.: +48 5834 606 90 +48 6076 543 33
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Нагадаємо, за даними на 24 березня з України до росії примусово вивезли близько 402 тисяч людей. Було вивезено мешканців Маріуполя, Волновахи, Станиці Луганської.
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