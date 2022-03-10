ДБР розслідує допомогу окупантам українськими чиновниками та правоохоронцями

Державне бюро розслідувань України розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими чиновниками та співробітниками правоохоронних органів.
Зокрема, порушено справи стосовно поліціянтів у Маріуполі та Херсоні, які перейшли на бік ворога та одного чиновника з Краматорська. Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях.
Правоохоронці попередили, що всі зрадники будуть затримані та понесуть сувору відповідальність.
Нагадаємо, тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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