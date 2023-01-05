ДБР розкрило масштабну схему поборів на одеській митниці

14:34 05 січня Київ, Україна

Фахівці Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему поборів на одеській митниці.



Про це повідомляє пресслужба ДБР та прокуратура Одеської області.

"За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують і обшуки адмінбудівлі митного посту. Працівники ДБР виявили схованки грошей працівників митниці. Інспектори всього за кілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі і навіть у туалеті", - наголошується у відомстві.



Повідомляється, що під час спецоперації було затримано інспектора одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодне ввезення генераторів та електроприладів в Україну.

Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів, незважаючи на те, що зараз діють пільгові умови для їхнього розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.



Лише за короткий період слідство задокументувало факти одержання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США.



ДБР затримало інспектора на місці злочину після чергового отримання грошей.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у здирництві та отримання неправомірної вигоди та обрання інспектору запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Раніше ДБР виявило прихований товар на одеській митниці вартістю понад 1,5 млрд гривень.



Під час обшуків на території контейнерних терміналів працівники Бюро знайшли вертоліт, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, зокрема, брендового, будівельних матеріалів та обладнання.