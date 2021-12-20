ДБР перевіряє справжність документів у справі "вагнерівців"

Держбюро розслідувань розпочало перевірку справжності та джерел витоку документів щодо проведення спецоперації із затримання "вагнерівців", оприлюднених журналісткою Яніною Соколовою.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
У повідомленні уточнюється, що 18 листопада в інтернеті з'явилися матеріали, що містять інформацію про планування та виконання ГУР, Міноборони України та СБУ заходів щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Ці матеріали, які стосуються внутрішнього документообігу спецслужб, Соколова опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці після виходу відповідного розслідування Bellingcat.
Журналістка стверджує, що документи підтверджують підготовку заходів щодо затримання "вагнерівців" та те, що її фінальний етап перенесли за рішенням вищого військово-політичного керівництва.
У ДБР уточнили, що перевірять матеріали та їхню справжність, а також встановлять перелік військовослужбовців, які мали доступ до них і можуть бути причетні до витоку. Якщо підозрюваних знайдуть і доведуть їхню провину, їм загрожує від 2-х до 5-и років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 17 листопада журналісти-розслідувачі Bellingcat та The Insider оприлюднили фільм про унікальну операцію спецслужб України, під час якої з Росії вивезли 33 бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі. Їх мали заарештувати в Україні, але операцію було зірвано, тому бойовиків затримали силовики Білорусі.
Україна направила Білорусі офіційний запит на екстрадицію "вагнерівців", але 14 серпня влада Білорусі передала бойовиків Москві.
Одним із перших, хто поширив інформацію про провал згаданої спецоперації та заявив, що це сталося через витік інформації з ОП, був український журналіст Юрій Бутусов.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
У повідомленні уточнюється, що 18 листопада в інтернеті з'явилися матеріали, що містять інформацію про планування та виконання ГУР, Міноборони України та СБУ заходів щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Ці матеріали, які стосуються внутрішнього документообігу спецслужб, Соколова опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці після виходу відповідного розслідування Bellingcat.
Журналістка стверджує, що документи підтверджують підготовку заходів щодо затримання "вагнерівців" та те, що її фінальний етап перенесли за рішенням вищого військово-політичного керівництва.
У ДБР уточнили, що перевірять матеріали та їхню справжність, а також встановлять перелік військовослужбовців, які мали доступ до них і можуть бути причетні до витоку. Якщо підозрюваних знайдуть і доведуть їхню провину, їм загрожує від 2-х до 5-и років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 17 листопада журналісти-розслідувачі Bellingcat та The Insider оприлюднили фільм про унікальну операцію спецслужб України, під час якої з Росії вивезли 33 бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі. Їх мали заарештувати в Україні, але операцію було зірвано, тому бойовиків затримали силовики Білорусі.
Україна направила Білорусі офіційний запит на екстрадицію "вагнерівців", але 14 серпня влада Білорусі передала бойовиків Москві.
Одним із перших, хто поширив інформацію про провал згаданої спецоперації та заявив, що це сталося через витік інформації з ОП, був український журналіст Юрій Бутусов.
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