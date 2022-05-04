ДБР проведе заочне розслідування щодо Януковича

20:01 02 серпня Київ, Україна





Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Оскільки експрезидент зараз переховується від органів слідства і суду на території держави-агресора - в Російській Федерації, таке рішення суду дає право стороні звинувачення в проведенні досудового розслідування щодо нього за його відсутності (in absentia). Печерський райсуд столиці дозволив Держбюро розслідувань (ДБР) провести спецрозслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.Оскільки експрезидент зараз переховується від органів слідства і суду на території держави-агресора - в Російській Федерації, таке рішення суду дає право стороні звинувачення в проведенні досудового розслідування щодо нього за його відсутності (in absentia).



"За даними слідства, колишній глава держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи в складі організованої групи спільно з колишніми Головою СБУ і міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування співробітниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальні засоби, військову техніку, вогнепальну зброю для силової протидії і розгону демонстрантів", - зазначено в повідомленні.



Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 осіб.



"Підозрюваному інкримінується організація у складі злочинного угруповання, до якої входили екскерівники правоохоронних органів та інші колишні чиновники, з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення співробітниками правоохоронних органів влади і службових повноважень, умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 ; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 258 КК України)", - йдеться в повідомленні.