ДБР: проти Луценка і Порошенко відкрито кримінальну справу

15:04 18 серпень Київ, Україна

Госбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-генпрокурора Луценка і колишнього президента України Порошенко.
 
Відповідний документ опублікували в мережі у вівторок, 18 серпня.

У чому звинувачують Луценка і Порошенко?

Справа заведена 11 серпня за фактом незаконного позбавлення громадянства на той момент нардепа Андрія Артеменка в 2017 році.

Як розповів адвокат Віталій Сердюк, президент Порошенко і, на той момент, генпрокурор Луценко були інформовані про відсутність громадянства у Артеменко і стали організаторами фальсифікації документа