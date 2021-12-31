ДБР: проти Луценка і Порошенко відкрито кримінальну справу

Госбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-генпрокурора Луценка і колишнього президента України Порошенко.
Відповідний документ опублікували в мережі у вівторок, 18 серпня.
У чому звинувачують Луценка і Порошенко?
Справа заведена 11 серпня за фактом незаконного позбавлення громадянства на той момент нардепа Андрія Артеменка в 2017 році.
Як розповів адвокат Віталій Сердюк, президент Порошенко і, на той момент, генпрокурор Луценко були інформовані про відсутність громадянства у Артеменко і стали організаторами фальсифікації документа
У чому звинувачують Луценка і Порошенко?
Справа заведена 11 серпня за фактом незаконного позбавлення громадянства на той момент нардепа Андрія Артеменка в 2017 році.
Як розповів адвокат Віталій Сердюк, президент Порошенко і, на той момент, генпрокурор Луценко були інформовані про відсутність громадянства у Артеменко і стали організаторами фальсифікації документа
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