ДБР передало заарештований вертоліт Жеваго ЗСУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) ініціювало передачу заарештованого вертольота Збройним силам України, власником якого є колишній нардеп та акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За рішенням військового командування України, для забезпечення виконання бойових завдань однієї із частин було здійснено примусове відчуження вертольота, додали у ДБР.
Нагадаємо, 21 березня Держбюро розслідувань ініціювало арешт вертольота Жеваго.
3 серпня НАБУ та САП повідомили власнику групи "Фінанси та кредит" Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.
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