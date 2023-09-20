ДБР передало заарештований вертоліт Жеваго ЗСУ

12:01 20 вересня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) ініціювало передачу заарештованого вертольота Збройним силам України, власником якого є колишній нардеп та акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Заарештований завдяки ДБР вертоліт екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго тепер виконуватиме завдання в одній із бойових частин ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
За рішенням військового командування України, для забезпечення виконання бойових завдань однієї із частин було здійснено примусове відчуження вертольота, додали у ДБР.
 
Нагадаємо, 21 березня Держбюро розслідувань ініціювало арешт вертольота Жеваго.
"Суд прийняв відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими ДБР. Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використав його в особистих цілях під час перебування на території України", - йшлося у повідомленні ДБР.
3 серпня НАБУ та САП повідомили власнику групи "Фінанси та кредит" Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.