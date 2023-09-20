ДБР передало заарештований вертоліт Жеваго ЗСУ

"Заарештований завдяки ДБР вертоліт екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго тепер виконуватиме завдання в одній із бойових частин ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За рішенням військового командування України, для забезпечення виконання бойових завдань однієї із частин було здійснено примусове відчуження вертольота, додали у ДБР.

"Суд прийняв відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими ДБР. Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використав його в особистих цілях під час перебування на території України", - йшлося у повідомленні ДБР.

3 серпня НАБУ та САП повідомили власнику групи "Фінанси та кредит" Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.