ДБР оголосило підозри учасникам злочинної групи, яку очолював Янукович

07:19 10 листопада Київ, Україна

Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про нові підозри у злочинах, пов'язаних із розгоном та розстрілами активістів Майдану 18-20 лютого 2014 року, дев'ятьом силовикам часів президентства Віктора Януковича. Усі вони, як і експрезидент України, вже багато років перебувають у розшуку, тому правоохоронці надіслали їм підозри на останні відомі поштові адреси.



У своїх повідомленнях ДБР та Офіс Генпрокурора не називають імена підозрюваних, проте перераховують посади. Враховуючи це, йдеться про колишнього голову Міноборони Павла Лебедєва, голову СБУ Олександра Якименка, першого заступника голови Антитерористичного центру Володимира Тоцького, голову МВС Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка, командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, начальника столичної міліції Валерія Федчука, а також командира київського "Беркуту" Сергія Кусюка.



ДБР називає екссиловиків "організованою злочинною групою", метою якої було припинення протестів у центрі Києва. Минулого тижня ДБР та Офіс Генпрокурора виписали підозру Януковичу у керівництві нею.



Нові епізоди у справі Майдану

Правоохоронці інкримінують Януковичу, Захарченку, Мазану та Кусюку організацію терористичного акту проти так званої "мирної ходи" мітингувальників до Верховної Ради України 18 лютого 2014 року. ДБР та Офіс Генпрокурора не пояснюють, що саме з подій того ранку вони розцінюють як теракт, проте зазначають, що внаслідок нього загинули чотири громадянина, а ще десять отримали поранення.

Крім того, правоохоронці інкримінують силовикам перевищення владних повноважень через використання міліціонерами та військовими зброї та спецзасобів для розгону мітингувальників. Усіх підозрюваних також звинувачують у незаконній перешкоді мирним зборам, умисних вбивствах, замахах на вбивства та заподіянні активістам тяжких тілесних ушкоджень. Офіс Генпрокурора стверджує, що від дій групи загинули 67 громадян, отримали травми 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці.



Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook у вівторок пояснила: досі ДБР спромоглося підтвердити причетність підозрюваних до 468 епізодів подій 18-20 лютого 2014 року, а нині інкримінує їм всього 1019 епізодів.



Заочне розслідування за новими правилами

ДБР розслідує справу проти Януковича та силовиків за їхньої відсутності. Це стало можливим після того, як у квітні Рада спростила заочне судочинство – для нього більше не потрібен розшук підозрюваного через Інтерпол. Нагадаємо, міжнародна організація відмовляється вносити Януковича та колишніх міліціонерів у свої розшукові списки через ймовірність їхнього політичного переслідування.



Віктора Януковича вже одного разу засудили заочно – у 2019 році його визнали винним у держзраді та призначили покарання у 13 років позбавлення волі. Захисники експрезидента обурюються новими змінами у правилах заочного судочинства, прийнятими, на їхню думку, саме під їхнього клієнта. Вони відкидають підозри ДБР і стверджують, що злочини на Майдані чинили протестувальники.