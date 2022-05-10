ДБР оголосило Іллю Ківу у міжнародний розшук

15:11 10 травня Київ, Україна

Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) завершили слідство та зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Ківи у міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений закордонним колегам.



Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Ілля Ківа звинувачується в державній зраді, пропаганді війни, зазіханні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.



Слідчі встановили, що Ківа, перебуваючи в росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Ексдепутат публічно закликав найвище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути українського президента Володимира Зеленського та інших чиновників держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої держави.



«З ініціативи слідчих Державного бюро розслідувань колишнього нардепа Іллю Ківу оголошено в міжнародний розшук. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна», – підсумували у ДБР.