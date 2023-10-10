ДБР активно розслідує 260 кримінальних справ у сфері військового комплектування

12:05 10 жовтня Київ, Україна

У 2023 році Державне бюро розслідувань (ДБР) активно займається розслідуванням 260 кримінальних справ, пов'язаних з діяльністю територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.



За даними, ДБР вже направило до суду 21 обвинувальний акт, що стосується 35 осіб, і підозрює ще 58 осіб. У рамках цих кримінальних проваджень було зафіксовано випадки взяття хабарів посадовими особами, загальною сумою майже 4 мільйони гривень.



Бюро також зазначає, що суди наклали арешт на майно осіб, причетних до корупційних схем, на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень.