ДБР активно розслідує 260 кримінальних справ у сфері військового комплектування

У 2023 році Державне бюро розслідувань (ДБР) активно займається розслідуванням 260 кримінальних справ, пов'язаних з діяльністю територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.
За даними, ДБР вже направило до суду 21 обвинувальний акт, що стосується 35 осіб, і підозрює ще 58 осіб. У рамках цих кримінальних проваджень було зафіксовано випадки взяття хабарів посадовими особами, загальною сумою майже 4 мільйони гривень.
Бюро також зазначає, що суди наклали арешт на майно осіб, причетних до корупційних схем, на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень.
За даними, ДБР вже направило до суду 21 обвинувальний акт, що стосується 35 осіб, і підозрює ще 58 осіб. У рамках цих кримінальних проваджень було зафіксовано випадки взяття хабарів посадовими особами, загальною сумою майже 4 мільйони гривень.
Бюро також зазначає, що суди наклали арешт на майно осіб, причетних до корупційних схем, на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі