"Газпром" продовжує скорочувати транзит газу через Україну

За добу через Україну транспортується до 87,7 мільйонів кубометрів газу. Про такі дані свідчить заява голови «Оператора ГТС України».
В той же час, "Газпром" в черговий раз не забронював допомогу в газопроводі "Ямал-Європа" і "зменшив транзит через Україну зі 109 млн. кубометрів на добу до 87,7 млн.", - уточнив глава "ОДГТСУ".
В результаті, вважає фахівець, Європа була змушена встановити рекордні відбори палива з газових сховищ через зменшення «Газпромом» обсягів транзиту газу до Євросоюзу через Україну та Польщу. Відбори палива стали максимальними, якщо відраховувати від початку сезону опалення і досягли рекордних 762 мільйонів кубічних метрів.. До того ж зафіксовано рекорд (з 2011 року) щодо підйому палива.
За словами члена дирекції «Оператора ДМСУ», суттєво зменшилася наповненість ПГГ (до 62,9 мільярда кубометрів), що на сьогодні становить лише 58,3% від максимального обсягу, а це менше, ніж у 2020 році на 22 мільярди кубометрів.
Він також підкреслив, що насправді в даній ситуації не йдеться про економічні рішення, оскільки постачання знижуються на тлі високої вартості газу в Європі. Відтак, вважає голова ВДТСУ, Росія намагається збільшити політичний тиск із метою запустити «Північний потік-2» на своїх умовах.
В той же час, "Газпром" в черговий раз не забронював допомогу в газопроводі "Ямал-Європа" і "зменшив транзит через Україну зі 109 млн. кубометрів на добу до 87,7 млн.", - уточнив глава "ОДГТСУ".
В результаті, вважає фахівець, Європа була змушена встановити рекордні відбори палива з газових сховищ через зменшення «Газпромом» обсягів транзиту газу до Євросоюзу через Україну та Польщу. Відбори палива стали максимальними, якщо відраховувати від початку сезону опалення і досягли рекордних 762 мільйонів кубічних метрів.. До того ж зафіксовано рекорд (з 2011 року) щодо підйому палива.
За словами члена дирекції «Оператора ДМСУ», суттєво зменшилася наповненість ПГГ (до 62,9 мільярда кубометрів), що на сьогодні становить лише 58,3% від максимального обсягу, а це менше, ніж у 2020 році на 22 мільярди кубометрів.
Він також підкреслив, що насправді в даній ситуації не йдеться про економічні рішення, оскільки постачання знижуються на тлі високої вартості газу в Європі. Відтак, вважає голова ВДТСУ, Росія намагається збільшити політичний тиск із метою запустити «Північний потік-2» на своїх умовах.
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