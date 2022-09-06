Газова війна з Європою обернеться для росії катастрофою

14:42 06 вересня Київ, Україна

Газова війна з Європою обходиться російському бюджету більш ніж у мільярд рублів на день, а обмеження цін на російський газ, що готуються Єврокомісією, обіцяють путіну поразку в цій війні.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Путін використовує енергію як зброю, скорочуючи постачання та маніпулюючи нашими енергетичними ринками. Він зазнає невдачі. Європа переможе. Єврокомісія готує пропозиції, щоб допомогти вразливим домогосподарствам та підприємствам упоратися з високими цінами на енергію», — написала у Twitter фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія готує заходи щодо обмеження цін на російський трубопровідний газ. Також Брюссель запропонує допомогу вразливим домогосподарствам та підприємствам та підтримку виробникам електроенергії, яким не вистачає ліквідності через стрибки цін на газ.



За даними Bloomberg, країни ЄС обговорять запровадження стелі цін на газ із росії на технічній зустрічі 7 вересня. Пропонується два можливі інструменти для стримування цін: ліміт ціни на імпортований газ та адміністративне ціноутворення під час надзвичайної ситуації для регіонів, які постраждають від перебоїв із постачанням. При цьому в документі ЄС наголошується, що стелю цін на газ варто запроваджувати лише в тому випадку, якщо країни готові до повного припинення постачання.



У закритій доповіді уряду росії збитки від припинення поставок до ЄС оцінюються в 400 млрд рублів на рік, або в 1,1 млрд рублів на день. Через газову війну, під час якої «Газпром» домагається зняття технологічних санкцій, експорт монополії впав на 59%, а видобуток — на 34%. За один місяць бюджет втратив 33,7 млрд рублів податку на видобуток газу.