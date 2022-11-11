Гауляйтер Балицький заявив про можливу евакуацію Запорізької області

17:56 11 листопада Київ, Україна

Колишній народний депутат від Партії регіонів Євген Балицький, якого москва поставила "гауляйтером" тимчасово окупованих районів Запорізької області, заявив про можливе вивезення мешканців населених пунктів, що розташовані біля лінії фронту.



Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на його заяву.

"Якщо будуть обстріли на лінії фронту і це буде пов'язано з підвищеною загрозою життю людей, значить, можливо, такі заходи вживатимуть", - сказав Балицький.

Водночас запорізький "гауляйтер" наголосив, що ця евакуація не відбуватиметься до анексованого Криму та регіонів росії. Вивозити людей окупанти планують углиб тимчасово зайнятих територій Запорізької області.