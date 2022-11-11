Гауляйтер Балицький заявив про можливу евакуацію Запорізької області

Колишній народний депутат від Партії регіонів Євген Балицький, якого москва поставила "гауляйтером" тимчасово окупованих районів Запорізької області, заявив про можливе вивезення мешканців населених пунктів, що розташовані біля лінії фронту.
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на його заяву.
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на його заяву.
Водночас запорізький "гауляйтер" наголосив, що ця евакуація не відбуватиметься до анексованого Криму та регіонів росії. Вивозити людей окупанти планують углиб тимчасово зайнятих територій Запорізької області.
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