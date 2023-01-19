Гаубиці, гранатомети та боєприпаси: Естонія прийняла новий пакет військової допомоги для України

12:24 19 січня Київ, Україна

Уряд Естонії 19 січня схвалив надання Україні чергового пакету військової допомоги для протистояння російській агресії, до якого увійдуть гаубиці, гранатомети та боєприпаси.



Як заявила прем'єр-міністр країни Кая Каллас, цей пакет є найбільшим, який колись надавала Естонія Україні.

"Сьогодні уряд вирішив надіслати від Естонії найбільший на сьогодні пакет допомоги важкого озброєння Україні. Таким чином, наша спільна військова допомога Україні становить понад 1% нашого ВВП", - зазначила вона.

За словами чиновниці, у пакет увійшли гаубиці, гранатомети та боєприпаси, про які просила Україна.

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але росія послала чіткий сигнал, що вона хоче продовжувати свою агресивну війну. Незважаючи на втрати в живій силі та техніці, росія все ще має тисячі танків, бронетехніки та артилерії на своїх складах, готових до використання у війні», - підкреслила Кая Каллас.

Вона додала, що у росії також є величезна робоча сила і продовжуватиме мобілізувати сотні тисяч людей. Крім того, росія збільшила робоче навантаження і потужність своєї військової промисловості.

"От чому вся трансатлантична спільнота має робити більше і надавати військову допомогу у великих масштабах і скоріше для забезпечення перемоги України. російська агресія має ціну для всіх нас - ціну, яку ми платимо в євро, а Україна - людськими життями", - наголосила прем'єр-міністр Естонії.

На сайті естонського уряду наголошується, що пакет військової допомоги цього разу складається з гаубиць, боєприпасів, засобів артилерійської підтримки та гранатометів. Загальна вартість пакету становить близько 113 мільйонів євро, що збільшує військову допомогу Естонії до 370 мільйонів євро.



Президент Володимир Зеленський подякував Естонії за допомогу.



"Щиро вдячний прем'єру Каї Каллас за найбільший пакет військової допомоги, оголошений сьогодні, включаючи гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Естонія справами продемонструвала щиру підтримку Україні у боротьбі з агресором. Ми це цінуємо", - зазначив він.