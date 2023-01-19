Гаубиці, гранатомети та боєприпаси: Естонія прийняла новий пакет військової допомоги для України

Уряд Естонії 19 січня схвалив надання Україні чергового пакету військової допомоги для протистояння російській агресії, до якого увійдуть гаубиці, гранатомети та боєприпаси.
Як заявила прем'єр-міністр країни Кая Каллас, цей пакет є найбільшим, який колись надавала Естонія Україні.
Як заявила прем'єр-міністр країни Кая Каллас, цей пакет є найбільшим, який колись надавала Естонія Україні.
За словами чиновниці, у пакет увійшли гаубиці, гранатомети та боєприпаси, про які просила Україна.
Вона додала, що у росії також є величезна робоча сила і продовжуватиме мобілізувати сотні тисяч людей. Крім того, росія збільшила робоче навантаження і потужність своєї військової промисловості.
На сайті естонського уряду наголошується, що пакет військової допомоги цього разу складається з гаубиць, боєприпасів, засобів артилерійської підтримки та гранатометів. Загальна вартість пакету становить близько 113 мільйонів євро, що збільшує військову допомогу Естонії до 370 мільйонів євро.
Президент Володимир Зеленський подякував Естонії за допомогу.
"Щиро вдячний прем'єру Каї Каллас за найбільший пакет військової допомоги, оголошений сьогодні, включаючи гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Естонія справами продемонструвала щиру підтримку Україні у боротьбі з агресором. Ми це цінуємо", - зазначив він.
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