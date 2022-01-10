Гармаш розповів про нові умови РФ для проведення переговорів ТКГ
20:28 27 квітень Київ, Україна
Представники ОРДЛО
є офіційними учасниками переговорного процесу ТКГ і представляти вони будуть "інтереси" РФ, в свою чергу Кремль зажадав, щоб на переговорах ТКГ не було вимушених переселенців з Донбасу.
Про це розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
"На жаль, представники ОРДЛО вже легалізовані в переговорному процесі, хоча це суперечить Мінським угодам. Та сторона хоче, щоб у цих людей була монополія на представлення ОРДЛО, щоб ми не представляли ОРДЛО, оскільки виїхали звідти", - сказав він.
Також на своїй сторінці в Facebook Гармаш написав, що метою росіян є "викинути з переговорного процесу переселенців", які сильно заважають Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту.
"Сподіваюся, що наше керівництво, в своєму прагненні до миру, не забуде про те, через що взагалі вся ця війна і заради чого багатотисячні жертви. Мета - не мир за всяку ціну, мета - територіальна цілісність і суверенітет над всією територією, тобто - збереження державності України. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті - "автономія" "ДНР" - "ЛНР") з цією метою ніяк не корелюють. І будь-який крок в напрямку їхньої суб'єктивізації шляхом нашого витіснення з переговорного процесу веде до реалізації мети Москви, а не України", - вважає Сергій Гармаш.
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