Гармаш розповів про нові умови РФ для проведення переговорів ТКГ

20:28 27 квітень Київ, Україна

Представники ОРДЛО є офіційними учасниками переговорного процесу ТКГ і представляти вони будуть "інтереси" РФ, в свою чергу Кремль зажадав, щоб на переговорах ТКГ не було вимушених переселенців з Донбасу.

Про це розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"На жаль, представники ОРДЛО вже легалізовані в переговорному процесі, хоча це суперечить Мінським угодам. Та сторона хоче, щоб у цих людей була монополія на представлення ОРДЛО, щоб ми не представляли ОРДЛО, оскільки виїхали звідти", - сказав він.

Також на своїй сторінці в Facebook Гармаш написав, що метою росіян є "викинути з переговорного процесу переселенців", які сильно заважають Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту.