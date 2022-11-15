Галущенко: сьогоднішній удар по енергетиці України – наймасштабніший з початку війни
18:58 15 листопада Київ, Україна
Глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко
заявив, що 15 листопада росія зробила наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни. Наслідки можуть і для сусідніх країн.
"Сьогодні знову росія завдає масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетики.. Це наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни", - повідомив він.
За його словами, атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких держав-сусідів.
"Влучення по всій українській енергосистемі: як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Запроваджено аварійні відключення", - додав Галущенко.
За його словами, після поразок на військовій та міжнародній аренах Росії робить "чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими".
"Прошу всіх поставитися з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій та довіряти енергетикам та ЗСУ", - наголосив Галущенко.
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