Галущенко: сьогоднішній удар по енергетиці України – наймасштабніший з початку війни

18:58 15 листопада Київ, Україна

Глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко заявив, що 15 листопада росія зробила наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни. Наслідки можуть і для сусідніх країн.

"Сьогодні знову росія завдає масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетики.. Це наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни", - повідомив він.

За його словами, атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких держав-сусідів.

"Влучення по всій українській енергосистемі: як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Запроваджено аварійні відключення", - додав Галущенко.

За його словами, після поразок на військовій та міжнародній аренах Росії робить "чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими".