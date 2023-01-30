Гайдая можуть зняти з посади голови Луганської ОВА

12:52 30 січня Київ, Україна

Є ймовірність, що Сергія Гайдая незабаром можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на джерела.

"Найближчим часом посаду голови ОВА може втратити Сергій Гайдай із Луганської області, якого хочуть відправити послом до Казахстану", - йдеться у публікації.



Зазначається, що зараз голова Офісу Президента Андрій Єрмак та заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА. Охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області небагато, адже ці регіони лежать на напрямках потенційного нового наступу армії росії.



Як відомо, Сергій Гайдай очолює Луганську обласну державну адміністрацію (раніше обласну ОДА) із 25 жовтня 2019 року.