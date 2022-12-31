Гайдай розповів про перебіг деокупації Луганщини

Голова Луганської ОВГ Сергій Гайдай розповів про хід деокупації Луганщини станом на ранок суботи, 31 грудня.

Як зазначає Гайдай, росіяни на Луганщині виснажені через власну безглузду тактику.

Глава ОВА повідомляє також, що у січні-лютому на росіян чекає чергова хвиля мобілізації.

Крім того, Гайдай прогнозує, що деокупація Кремінної відкриє ЗСУ шлях для звільнення інших стратегічно значущих населених пунктів області.

"Коли звільнимо Кремінну, відкриємо дорогу на Старобільськ, а також шлях на Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Останнє розосередить сили Росії під Бахмутом. Окупанти оборонятимуться навіть у Луганську", - запевняє голова ОВА.

Гайдай також запевняє: колаборанти розуміють, що повторення 2014 року для них не буде - покарання неминуче, тому постійно думають, куди тікатимуть із Луганщини.

Напередодні повідомлялося, що українські захисники звільнили селище Новоселівське на Луганщині.