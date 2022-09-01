G7 закликали рф повернути контроль над окупованою Запорізькою АЕС Україні

18:19 10 серпня Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн Великої сімки закликали росію повернути Україні контроль над окупованою Запорізькою АЕС.

Заява країн G7 опублікована у середу, 10 серпня.

"Ми звертаємося до росії із закликом, щоб вона негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для забезпечення безпечної роботи цих об'єктів", - йдеться у повідомленні.

У G7 також вітали зусилля МАГАТЕ щодо "зміцнення ядерної безпеки в Україні".