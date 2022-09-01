G7 закликали рф повернути контроль над окупованою Запорізькою АЕС Україні
18:19 10 серпня Київ, Україна
Міністри закордонних справ країн Великої сімки закликали росію повернути Україні контроль над окупованою Запорізькою АЕС.
Заява країн G7 опублікована у середу, 10 серпня.
"Ми звертаємося до росії із закликом, щоб вона негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для забезпечення безпечної роботи цих об'єктів", - йдеться у повідомленні.
У G7 також вітали зусилля МАГАТЕ щодо "зміцнення ядерної безпеки в Україні".
"На цьому фоні ми наголошуємо на важливості сприяти місії експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення проблем з ядерною безпекою та гарантій при дотриманні повного суверенітету України", - сказано в документі.
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