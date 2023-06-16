G7 лідери обговорять мирний саміт щодо України на майбутній зустрічі в Японії

Мирний саміт, присвячений Україні, стане головною темою обговорення лідерами країн "Групи семи" (G7) у Японії наступного тижня.
Інформація про майбутні події була передана офіційним представником Європейського Союзу, який ознайомився з подробицями обговорень.
Згідно з джерелом, "лідери економічно розвинених країн, що входять до складу G7, планують обговорити ідею проведення міжнародного мирного саміту по Україні під час зустрічі в Хіросімі цього тижня"..
Така заява була опублікована агентством Reuters. Саміт G7 запланований на період з 19 по 21 травня у японському місті Хіросіма.
У ході заходу лідери країн G7 також обговорюватимуть можливе використання заморожених російських активів.
Інформація про майбутні події була передана офіційним представником Європейського Союзу, який ознайомився з подробицями обговорень.
Згідно з джерелом, "лідери економічно розвинених країн, що входять до складу G7, планують обговорити ідею проведення міжнародного мирного саміту по Україні під час зустрічі в Хіросімі цього тижня"..
Така заява була опублікована агентством Reuters. Саміт G7 запланований на період з 19 по 21 травня у японському місті Хіросіма.
У ході заходу лідери країн G7 також обговорюватимуть можливе використання заморожених російських активів.
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