G7 та НАТО незабаром проведуть зустріч

06:49 23 червня Київ, Україна

Наступного тижня відбудеться засідання "Великої сімки" та НАТО для того, щоб розробити новий план посилення тиску на рф і також обговорять позицію Китаю.

Про це повідомив Reuters із посиланням на джерела.



За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.



Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна росії проти України активізувала наші партнерські відносини в усьому світі, — сказало ще одне джерело. – Однак це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки».

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають ухвалити лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, що існують як з боку росії, так і Китаю.



Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у онлайн-форматі.