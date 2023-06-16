ФСБ рф викрила "шпигунство" США за допомогою пристроїв Apple

ФСБ рф заявила про "викриття розвідувальної діяльності Сполучених Штатів Америки", яка здійснювалася за допомогою використання пристроїв від компанії Apple.
Про це 1 червня повідомило російське агентство із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.
За інформацією ФСБ, американські спецслужби, ймовірно, використовували програму-вірус, яка дозволяла здійснювати стеження за тисячами користувачів мобільних пристроїв Apple, включаючи дипломатичних представників росії.
Згідно з заявою ФСБ, зараження зазнали кілька тисяч телефонів даної марки.
Були виявлені випадки зараження не лише вітчизняних користувачів, а й іноземних абонентів, які використовують сім-картки, зареєстровані на дипломатичні представництва та посольства у росії, включаючи країни НАТО, пострадянський простір, а також Ізраїль, САР та Китай.
У ФСБ зазначили, що отримана інформація "свідчить про тісне співробітництво американської компанії Apple з національною розвідувальною спільнотою", зокрема з Агентством національної безпеки США.
Про це 1 червня повідомило російське агентство із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.
За інформацією ФСБ, американські спецслужби, ймовірно, використовували програму-вірус, яка дозволяла здійснювати стеження за тисячами користувачів мобільних пристроїв Apple, включаючи дипломатичних представників росії.
Згідно з заявою ФСБ, зараження зазнали кілька тисяч телефонів даної марки.
Були виявлені випадки зараження не лише вітчизняних користувачів, а й іноземних абонентів, які використовують сім-картки, зареєстровані на дипломатичні представництва та посольства у росії, включаючи країни НАТО, пострадянський простір, а також Ізраїль, САР та Китай.
У ФСБ зазначили, що отримана інформація "свідчить про тісне співробітництво американської компанії Apple з національною розвідувальною спільнотою", зокрема з Агентством національної безпеки США.
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