ФСБ рф викрила "шпигунство" США за допомогою пристроїв Apple

"Компанія надає американським спецслужбам широкий спектр можливостей контролю як за будь-якими особами, які становлять інтерес для Білого дому, включаючи їхніх партнерів з антиросійської діяльності, так і за власними громадянами", - зазначено у заяві ФСБ.