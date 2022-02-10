Фрідріх Мерц про політику Путіна на міжнародній арені

13:39 21 вересень Київ, Україна

Член Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц висловив крайнє невдоволення зовнішньою політикою Кремля. За словами німецького політика, саме Росія винна в напливі біженців у Європу.



"Потрібно було б обговорити з Путіним основне питання: як він насправді поводиться на міжнародній арені? Ця людина та його армія бомбардують лікарні, садочки, школи, будинки для людей похилого віку в Сирії", - сказав німецький політик в інтерв'ю Bild.



Проблеми, які у нас зараз в Греції (наплив сирійських біженців), були значною мірою викликані цими варварськими актами війни, за які відповідає Путін, - підкреслив Мерц.



У Сирії понад 9 років триває військовий конфлікт між режимом президента Башара Асада та різними угрупованнями його супротивників і терористичними формуваннями. Загинули сотні тисяч людей, а мільйони сирійців були змушені покинути свою країну. Росія підтримує режим Асада.