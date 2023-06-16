ФРН: росія є головною загрозою для євроатлантичного регіону

17:12 14 червня Київ, Україна

Росія є суттєвою потенційною загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні, відповідно до стратегії національної безпеки ФРН, представленої 14 червня.



Агресивна військова активність росії щодо України суперечить принципам міжнародного права та європейської системи безпеки. Наразі росія становить найбільшу небезпеку для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні у найближчій перспективі, на думку Німеччини.



Під час представлення стратегії канцлер Олаф Шольц наголосив, що військові дії росії проти України "серйозно підривають європейський порядок безпеки", і тому вкрай важливо підтримати Україну.



У Берліні вважають, що цей військовий конфлікт є "кричущим порушенням Статуту ООН та загальної європейської системи безпеки" та "переломним моментом", оскільки кремль прагне "порушити суверенітет, територіальну цілісність, культурну ідентичність та політичне існування мирного сусіда" і просуває "політику впливу на сфери".



Стратегія зазначає, що росія продовжує посилювати свої звичайні та ядерні озброєння, становлячи цим загрозу стратегічній стабільності.



"Вона систематично прагне дестабілізувати демократичні суспільства в Європі, послабити Європейський Союз і НАТО, а також глобально переслідує політику, яка порушує права людини та народів", - йдеться у документі.



Проте "ні Німеччина, ні НАТО не шукають конфронтації з росією".



"Проте в рамках альянсу ми готові і здатні захищати свободу і суверенітет, як свій власний, так і наших союзників", - наголошується у стратегії.



При цьому Берлін дотримується політики підтримки надійних політичних та військових каналів зв'язку між НАТО та росією з метою скорочення стратегічних ризиків та забезпечення прозорості.



"Ми залишаємося відкритими для взаємних заходів, спрямованих на забезпечення транспарентності, щойно буде створено необхідні умови. Ми дотримуємося практичних підходів до контролю над озброєннями та довіри в галузі оборони під егідою ОБСЄ", - наголошується в документі.