ФРН розглядає можливість націоналізації НПЗ "Роснефти"

"Берлін може взяти під контроль Schwedt у "Роснефти" або навіть експропріювати компанію, що він може зробити за допомогою нещодавно оновленого законодавства про енергетичну безпеку для полегшення націоналізації.



Експропріація може спровокувати кроки у відповідь з боку москви, і найбільшим страхом у Німеччині буде те, що росія скоротить постачання природного газу", - пише Reuters з посиланням на джерела.