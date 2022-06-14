ФРН розглядає можливість націоналізації НПЗ "Роснефти"

Влада Німеччини розглядає можливість націоналізації нафтопереробного заводу "Роснефти" PCK Raffinerie GmbH у місті Шведт.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Нафтопереробний завод, що не має виходу до моря, є джерелом 90% палива в Берліні та отримує всю нафту з росії через нафтопровід "Дружба".
Завод також здійснює постачання до Західної Польщі.
За даними джерел в уряді, одне з рішень, які розглядала Німеччина, полягає в тому, щоб тимчасово передати контроль над операціями нафтопереробного заводу британській нафтовій компанії Shell, якій належить 37,5% акцій Schwedt.
Як розповіли два співрозмовники, зокрема, одне джерело в компанії, Shell готовий виступити як тимчасовий оператор.
Але компанія не зацікавлена ні у придбанні більшої частки, ні у тому, щоб бути постійним оператором, стверджують джерела.
Чиновники також озвучили ідею передати операції польському НПЗ PKN Orlen, який міг би зіграти ключову роль у спробах перенаправити постачання нафтопереробного заводу з росії.
PKN Orlen та Shell відмовилися від коментарів. "Роснефть" та польський уряд не одразу відповіли на запити про коментарі.
Спікер Міністерства економіки Німеччини, яке відповідає за енергетику, сказав: "Ми наполегливо працюємо, щоб знайти рішення. Ми знаємо проблему та працюємо над її вирішенням”.
Польща наполягає на тому, що "Роснефть" має бути витіснена з НПЗ у Шведті.
"Роснефть" поки що відмовлялася від співпраці з Німеччиною для обговорення продажу 54,17% акцій Schwedt або будь-яких інших рішень, які могли б вирішити цю ситуацію.
Італійська Eni володіє 8,33%, що залишилися, і минулого місяця підтвердила, що знаходиться в процесі її продажу.
"Це непросто вирішити", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у понеділок щодо Шведта, додавши, що створено робочу групу для обговорення перспектив.
ЄС має намір запровадити ембарго на 90% імпорту російської нафти до кінця року.
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