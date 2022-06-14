ФРН розглядає можливість націоналізації НПЗ "Роснефти"

15:40 14 червня Київ, Україна

Влада Німеччини розглядає можливість націоналізації нафтопереробного заводу "Роснефти" PCK Raffinerie GmbH у місті Шведт.


Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Нафтопереробний завод, що не має виходу до моря, є джерелом 90% палива в Берліні та отримує всю нафту з росії через нафтопровід "Дружба".

Завод також здійснює постачання до Західної Польщі.

За даними джерел в уряді, одне з рішень, які розглядала Німеччина, полягає в тому, щоб тимчасово передати контроль над операціями нафтопереробного заводу британській нафтовій компанії Shell, якій належить 37,5% акцій Schwedt.

Як розповіли два співрозмовники, зокрема, одне джерело в компанії, Shell готовий виступити як тимчасовий оператор.

Але компанія не зацікавлена ні у придбанні більшої частки, ні у тому, щоб бути постійним оператором, стверджують джерела.

Чиновники також озвучили ідею передати операції польському НПЗ PKN Orlen, який міг би зіграти ключову роль у спробах перенаправити постачання нафтопереробного заводу з росії.

PKN Orlen та Shell відмовилися від коментарів. "Роснефть" та польський уряд не одразу відповіли на запити про коментарі.

Спікер Міністерства економіки Німеччини, яке відповідає за енергетику, сказав: "Ми наполегливо працюємо, щоб знайти рішення. Ми знаємо проблему та працюємо над її вирішенням”.

Польща наполягає на тому, що "Роснефть" має бути витіснена з НПЗ у Шведті.

"Роснефть" поки що відмовлялася від співпраці з Німеччиною для обговорення продажу 54,17% акцій Schwedt або будь-яких інших рішень, які могли б вирішити цю ситуацію.

Італійська Eni володіє 8,33%, що залишилися, і минулого місяця підтвердила, що знаходиться в процесі її продажу.

"Це непросто вирішити", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у понеділок щодо Шведта, додавши, що створено робочу групу для обговорення перспектив.
"Берлін може взяти під контроль Schwedt у "Роснефти" або навіть експропріювати компанію, що він може зробити за допомогою нещодавно оновленого законодавства про енергетичну безпеку для полегшення націоналізації.

Експропріація може спровокувати кроки у відповідь з боку москви, і найбільшим страхом у Німеччині буде те, що росія скоротить постачання природного газу", - пише Reuters з посиланням на джерела.

ЄС має намір запровадити ембарго на 90% імпорту російської нафти до кінця року.