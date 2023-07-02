ФРН не повинна перешкоджати руху України до НАТО – Куліба

08:07 02 липня Київ, Україна

Для України, як і для всієї Європи, життєво важливим є зараз питання її вступу до НАТО. Не секрет, що вагомим у ухваленні такого рішення буде голос Німеччини. Тому напередодні саміту НАТО, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецьких політиків не перешкоджати руху України до НАТО, як це було за часів правління Ангели Меркель.. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild напередодні.

"Не повторюйте помилку, яку канцлер Меркель зробила в Бухаресті у 2008 році, коли вона затято чинила опір будь-якому прогресу в питанні членства України в НАТО", - цитує слова міністра видання.

За словами Кулеби, тодішнє рішення "відчинило двері для вторгнення путіна до Грузії і, зрештою, для незаконної анексії Криму". Якби Україна вже була членом НАТО у 2014 році, то анексії Криму, війни на Донбасі та вторгнення на територію всієї країни не відбулося б.

Водночас, як зазначив Кулеба, Київ не очікує на прийом до НАТО під час війни, проте після війни "для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО".

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому - це ухвалити Україну в НАТО", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що таке рішення – "це шлях до миру", оскільки Росія не зважиться знову напасти на Україну, якщо вона стане членом НАТО.. У свою чергу, Україна зніме з Німеччини та інших західних країн НАТО тягар захисту свого східного флангу, взявши "цей тягар на свої плечі".

Раніше у ФРН повідомили, що Берлін та його партнери з G7 та Європейського Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки Києва.