ФРН анонсувала дату передачі Україні БМП Marder

14:30 06 січня Київ, Україна

Депутат від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід назвав конкретні терміни постачання БМП Marder в Україну. Про це він сказав в ефірі rbb24 Inforadio.

"Ми припускаємо, що бундесвер зможе обійтися приблизно без 40 таких машин, або що він зможе використати промислові запаси. Українцям буде потрібно деякий час, щоб ознайомитися з ними, але ми зможемо поставити цю зброю в першому кварталі цього року", - сказав Шмід.

Депутат відкинув закиди про те, що рішення було ухвалено лише зараз, і заявив, що Німеччина "не втомилася підтримувати Україну". Він також зазначив, що на постачання зброї "немає табу", але вони мають бути відповіддю на загострення війни та НАТО "не можна втягувати у війну".