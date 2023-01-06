ФРН анонсувала дату передачі Україні БМП Marder

Депутат від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід назвав конкретні терміни постачання БМП Marder в Україну. Про це він сказав в ефірі rbb24 Inforadio.
Депутат відкинув закиди про те, що рішення було ухвалено лише зараз, і заявив, що Німеччина "не втомилася підтримувати Україну". Він також зазначив, що на постачання зброї "немає табу", але вони мають бути відповіддю на загострення війни та НАТО "не можна втягувати у війну".
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