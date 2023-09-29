Французькі виробники зброї підписали близько 20 угод в Україні

У ході візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.
Про це повідомляє Міноборони Франції.
28 вересня Лекорню прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, своїм українським колегою Рустемом Умеровим, а також міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним. На зустрічах було обговорено розвиток французької допомоги Україні, яка стикається з ризиком тривалого конфлікту.
Лекорню наполягав на потрібній "витримці", яку Париж має продемонструвати у своїй підтримці України: "Ми збираємося перейти від логіки продажів з наших запасів до логіки промислових партнерств".
Міністра оборони супроводжували представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотників, техніки для кіберзахисту та розмінування. Вони підписали близько 20 контрактів, листів про наміри чи меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями, що "свідчить про мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва".
Зазначається, що ця поїздка була частиною першого Форуму оборонних індустрій. Задля задоволення своїх величезних потреб Україна має намір розвивати свої потужності з виробництва військової техніки.
Про це повідомляє Міноборони Франції.
28 вересня Лекорню прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, своїм українським колегою Рустемом Умеровим, а також міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним. На зустрічах було обговорено розвиток французької допомоги Україні, яка стикається з ризиком тривалого конфлікту.
Лекорню наполягав на потрібній "витримці", яку Париж має продемонструвати у своїй підтримці України: "Ми збираємося перейти від логіки продажів з наших запасів до логіки промислових партнерств".
Міністра оборони супроводжували представники близько 20 французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотників, техніки для кіберзахисту та розмінування. Вони підписали близько 20 контрактів, листів про наміри чи меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями, що "свідчить про мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва".
Зазначається, що ця поїздка була частиною першого Форуму оборонних індустрій. Задля задоволення своїх величезних потреб Україна має намір розвивати свої потужності з виробництва військової техніки.
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