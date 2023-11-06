Французька компанія Cybergun поставить Україні озброєння на 36 млн євро

16:16 06 листопада Київ, Україна

Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на постачання озброєння Україні.
 
Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron та українською державною компанією "Укрспецекспорт".

Перші серійні поставки заплановано розпочати за 6 місяців після підписання рамкового контракту за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2 тисячі снайперських гвинтівок та 400 гранатометів.

Процес доставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.