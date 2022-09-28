Французька делегація прибула до української столиці

Делегація французького парламенту під керівництвом президентки Національних зборів країни Яелі Браун-Піве прибула до Києва.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter у середу, 28 вересня.
Він також оприлюднив фотографію із зустрічі французьких парламентаріїв зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
У свою чергу Стефанчук повідомив у Facebook, що він та Яель Браун-Піве перебувають з робочим візитом у Чернігівській області.
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