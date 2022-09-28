Французька делегація прибула до української столиці

19:27 28 вересня Київ, Україна

Делегація французького парламенту під керівництвом президентки Національних зборів країни Яелі Браун-Піве прибула до Києва.



Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter у середу, 28 вересня.

"Радий вітати у Києві президентку Національних зборів Яель Браун-Піве та важливу парламентську делегацію", – написав дипломат.



Він також оприлюднив фотографію із зустрічі французьких парламентаріїв зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.



У свою чергу Стефанчук повідомив у Facebook, що він та Яель Браун-Піве перебувають з робочим візитом у Чернігівській області.