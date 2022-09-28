Французька делегація прибула до української столиці

19:27 28 вересня Київ, Україна

Делегація французького парламенту під керівництвом президентки Національних зборів країни Яелі Браун-Піве прибула до Києва.


Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter у середу, 28 вересня.
 
"Радий вітати у Києві президентку Національних зборів Яель Браун-Піве та важливу парламентську делегацію", – написав дипломат.

Він також оприлюднив фотографію із зустрічі французьких парламентаріїв зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

У свою чергу Стефанчук повідомив у Facebook, що він та Яель Браун-Піве перебувають з робочим візитом у Чернігівській області.
 
"Я вдячний, що Франція бере активну участь у відновленні України, зокрема, Чернігівщини, взявши шефство над регіоном", – зазначив Стефанчук.
 