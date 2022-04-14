Франція заморозила російські активи на суму €23,7 млрд, включаючи нерухомість вартістю понад €573 млн

09:55 14 квітня Київ, Україна

Міністерство економіки та фінансів Франції повідомило, що на сьогодні країна заблокувала на своїй території російські активи на суму 23,7 млрд євро, включаючи нерухомість на суму 573,6 млн євро, передає французьке видання Capital.



Франція також затримала чотири вантажні судна, чотири яхти (остання вартістю понад 125,2 млн євро була заарештована у Марселі у вівторок), шість вертольотів вартістю понад 60 млн євро та твори мистецтва на суму 7 млн.



Французька влада заарештувала 33 об'єкти нерухомості, до яких, як очікується, найближчим часом додадуться ще десять, повідомляє France-Presse, відзначаючи, що загальна вартість нерухомості росіян, що потрапила під санкції, у Франції наблизиться до 24 мільярдів євро.



AFP зазначає, що під санкційним ударом опинилося, зокрема, майно мільярдера Романа Абрамовича у Франції, де російський олігарх має десятки об'єктів елітної нерухомості, включаючи замок Крое (Château de Croë) в Антібах або особняк Villa Gouverneur в Сен-Бартелемі.



З моменту початку війни рф проти України наприкінці лютого західні країни неухильно розширюють та посилюють санкції щодо москви. Європейський Союз запровадив уже п'ять пакетів санкцій, як загальноекономічних, так і індивідуальних (щодо фізичних та юридичних осіб).