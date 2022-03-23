Франція прийняла понад 26 тисяч українських біженців. Їм шукають житло

07:12 23 березня Київ, Україна

Франція готова прийняти до 100 тисяч українських біженців. Щоб забезпечити їх житлом, в країні запущено національний план підготовки будинків та квартир для українців.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, пише CNN.



Французький прем'єр-міністр також пообіцяв допомогти українським біженцям інтегруватись на ринок праці Франції. Для цього в агентствах зайнятості будуть організовані заняття для прибулих французькою мовою.



"Ми входимо в кризу, яка триватиме. Для нашої країни - честь якнайтепліше зустріти наших українських друзів", - сказав Кастекс.



За даними Castex, з початку війни до Франції прибули понад 26 тисяч українських біженців. Серед них – 10 500 отримали дозвіл на тимчасове проживання, надане відповідно до політики тимчасового захисту ЄС, що діє з 3 березня.